Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Darüber hinaus ziehen in der 3er- und 8er-Reihe neue Motoren mit 48-Volt-Mildhybridtechnik ein. Die elektrische Unterstützung gibt es dann beim 330d Touring und Limousine sowie beim 840d xDrive Coupé, Cabrio und Gran Coupé.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings