Dank Software-Änderungen am elektrischen Antriebssystem bietet die Brabus-Version des Zweisitzers eine von 82 PS auf 92 PS gesteigerte Leistung sowie ein um 20 auf 180 Newtonmeter erhöhtes Drehmoment. Abrufbar ist die Extrapower im Sport+-Modus, der den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 10,9 Sekunden erlaubt. Wie beim Standard-Fortwo sind maximal 130 km/h möglich, die Reichweite gibt der Tuner mit 125 Kilometer an.

Fahrzeugveredler Brabus bietet das im Frühjahr 2020 modellgeflegte Smart Fortwo Cabriolet wieder in der leistungsgestärkten Version Ultimate E an, die zu Preisen ab 49.579 Euro (alle Preise netto) neben mehr Leistung eine umfangreich modifizierte Außenoptik sowie einen mit viel Leder veredelten Innenraum bietet.

Rund 11.520 Euro netto kostet das Fortwo Cabriolet von Smart in der Basisversion. Brabus verlangt für seine Interpretation gut 31.090 Euro netto Aufpreis. Die bietet zwar nur 10 PS mehr, gibt sich dafür aber mächtig

Brabus Smart EQ Fortwo Ultimate E Langer Name, kurze Reichweite

