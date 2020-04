Gumpert Nathalie First Edition

Neben der Wasserstofftechnik, an der zahlreiche Unternehmen der Branche arbeiten, gilt der batterieelektrische Antrieb als Option für den Antrieb künftiger emissionsfreier Langstrecken-Lkw. Vor allem Tesla vertritt mit seinem Semi den Akku-Ansatz. Zumindest in Europa mit seinem dichten Fernstraßennetz könnte zudem der Oberleitungs-Lkw künftig eine größere Rolle spielen.

Das Rennen um die Lkw-Antriebstechnik der Zukunft ist in vollem Gange. Das US-Start-up Hyzon setzt dabei auf die Brennstoffzelle und geht mit Plänen für einen XXL-Truck an den Start. Ab 2021 wollen die New Yorker einen "Road-Train" auf die Straße bringen, ein 50 Meter langes Gespann mit mehreren Anhängern und einem Gesamtgewicht von 140 Tonnen. Der für den Elektroantrieb benötigte Strom soll aus einer bis zu 370 Kilowatt leistenden Wasserstoff-Brennstoffzelle kommen. Vorbild für das überlange Gefährt sind die unter anderem in Australien üblichen Riesen-Gespanne, die für die Versorgung entlegener Gebiete genutzt werden.

