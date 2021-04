Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Cadillac wird weiterhin auch in Europa vertreten sein und entsprechend den Lyriq in Deutschland vertreiben. Einen Zeitpunkt haben die Amerikaner noch nicht verraten.

Der rund fünf Meter lange und für US-Kunden umgerechnet rund 50.000 Euro teure Stromer wird auf der neuen 800-Volt-Ultium-Plattform aufsetzen, in deren Boden eine 100 kWh große Batterie für fast 500 Kilometer Reichweite steckt. Der Akku kann bei 190 kW Ladeleistung in zehn Minuten Strom für 120 Kilometer Reichweite tanken. Die Ultium-Architektur ermöglicht verschiedene Antriebskombinationen. Bislang hat Cadillac eine Heckmotor-Variante mit 225 kW/340 PS sowie 440 Newtonmeter Drehmoment vorgestellt. Fahrleistungen werden nicht genannt.

Mit der Serienversion des Elektro-SUV Lyriq hat General-Motors-Tochter nun einen ersten konkreten Vorboten seiner umfassenden Elektrifizierungsstrategie vorgestellt. Ab 2030 will die Luxusmarke keine Autos mit Verbrennermotor mehr verkaufen. Wie die Alternative aussieht, verdeutlicht das ab September 2022 in den USA und später auch in Deutschland bestellbare Elektro-SUV.

Cadillac Lyriq (2021) Elektrisch in die Zukunft

