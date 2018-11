Das Verbraucherinformationsportal clever-tanken.de und Bosch starten ab sofort im Bereich E-Mobilität gemeinsam durch. Autofahrer, die bereits die App Clever Tanken für den Preisvergleich von Benzin und Diesel nutzen, können innerhalb der App nun auch in den neuen Bereich Clever Laden wechseln. Hier finden sie Ladestationen für Elektroautos in der Umgebung, können diese auf Verfügbarkeit prüfen, den Ladevorgang starten und anschließend bezahlen. Dafür wurde die von Bosch entwickelte Charge & Pay-App in die Preisvergleich-App Clever Tanken integriert. "Ziel der Kooperation ist es, Autofahrern verbraucherfreundliche Services zu bieten, den bisherigen Wildwuchs an Lade- und Bezahlmöglichkeiten zu reduzieren und so das Interesse der Autofahrer an E-Mobilität voranzutreiben", sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de.

Nutzer der App von clever-tanken.de können diese weiterhin auf ihrem Smartphone oder im Navigationsgerät belassen. Denn neben den mit der App vergleichbaren Treibstoffen Diesel und Benzin steht hier nach einem Update auch "Elektro" zur Verfügung. Wählt der Nutzer "Elektro" aus, gelangt er von der weiterhin blau gestalteten Oberfläche von Clever Tanken auf die grüne Oberfläche von Clever Laden. In einem ersten Schritt werden dann sämtliche Ladesäulen der Umgebung angezeigt. Diese lassen sich über die integrierte Bosch-Technologie nach ihren dynamischen Funktionen filtern: Verfügbarkeit, Ladeleistung, Stecker und Preis. Vor Ort kann dann der Ladevorgang via App ausgelöst und beendet werden. Bezahlt werden kann ebenfalls via App mit PayPal und Kreditkarte. Zudem kann der Autobesitzer sein Fahrzeug in der App hinterlegen und eine Historie über seine Tankvorgänge einsehen.