Der zu BNP Paribas gehörende Consumer-Finance-Anbieter Consors Finanz erweitert seine Dienstleistungen um das Fahrzeugleasing. "In der Autofinanzierung sind wir bereits fest etabliert. Mit dem Einstieg in das Fahrzeugleasing gehen wir als einer der wenigen herstellerunabhängigen Finanzierer nun den Schritt zum Vollanbieter, um unsere starke Marktposition weiter auszubauen", sagt Bernd Brauer, Head of Automotive Financial Services von Consors Finanz. Der entscheidende Vorteil für die Händler sei es, nur noch ein Ansprechpartner bei allen Finanzierungsfragen zu haben.

Individualisierte Angebote im Fokus

Die Händler können über Consors Finanz für Neu- und Gebrauchtwagen sowohl Kilometerleasing als auch Restwertverträge mit Andienungsrecht offerieren. Auch bei der Ermittlung des Restwerts gäbe Consors Finanz dem Händler Gestaltungsspielräume. "Dadurch kann der Händler sehr individuell auf die Bedürfnisse der Interessenten eingehen. Damit stärkt er deren Zufriedenheit und die Kundenbindung", ist Brauer überzeugt.

Individualität sollen Händler zudem mithilfe modularer Zusatzprodukte steigern können. So lassen sich die Verträge um verschiedene Versicherungsbausteine erweitern. Darüber sichern die Kunden bei Bedarf anteilige Kostenübernahmen bei Reparaturen außerhalb der Werksgarantie oder das Wertminderungsrisiko bei Totalschaden und Diebstahl ab. Das Modul Leasing Protect springe ein, wenn der Leasingnehmer aufgrund von Krankheit oder Arbeitslosigkeit in finanzielle Schwierigkeiten gerät. "Über diese Bausteine erhält der Kunde langfristig nicht nur seine Liquidität, sondern auch seine Mobilität", sagt Brauer.