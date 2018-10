So fahren Sie steuerlich am günstigsten

Wer seinen Firmenwagen nur wenig privat fährt, soll weiterhin ein Fahrtenbuch führen können. Auch dann gilt als Bemessungsgrundlage der halbe Anschaffungspreis. In jedem Fall kommen zur pauschalen Steuer noch die üblichen 0,03 Prozent pro Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hinzu.

Für die 2018 und früher zugelassene Autos wird zur Bemessung des geldwerten Vorteils weiterhin der von Kaufdatum und Batteriegröße abhängige Listenpreis angesetzt. So errechnet sich beispielsweise bei den im Jahr 2018 zugelassenen E-Autos der vom Bruttolistenpreis abzuziehende Betrag aus dem Faktor 250 multipliziert mit den kWh der Batterie, maximal jedoch 7.500 Euro. Wie die pauschale Versteuerung von E-Autos genau funktioniert, lesen Sie hier.

Die Bundesregierung will die private Nutzung von E-Autos und Plug-in Hybriden nur noch mit pauschal 0,5 Prozent besteuern. Das soll den Verkauf von Elektrofahrzeugen ankurbeln.