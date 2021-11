ALD will Fleetpool kaufen

In den meisten Fällen verdoppeln sich im neuen Bußgeldkatalog die Strafen für Tempovergehen. Beispiel: Wurden innerorts für ein Überschreiten des Limits von 16 bis 20 km/h bisher 35 Euro fällig, sind es nun 70 Euro. Ab 41 km/h steigt das Bußgeld von 200 auf satte 400 Euro. Wer außerorts mit 21 bis 25 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt wird, erreicht ein nunmehr dreistelliges Bußgeld von 100 Euro, obendrauf kommt der bereits früher übliche Punkt in Flensburg. Ab 26 km/h gibt es sogar einen Monat Fahrverbot, das Bußgeld liegt dann bei 150 Euro.

Mit den Parkregeln nehmen es viele Autofahrer traditioneller Weise nicht so genau, drohte doch bisher für einfaches Falschparken ein Bußgeld von lediglich 15 Euro. Wird jetzt das Parkverbot für kurze Zeit missachtet, werden mindestens 25 Euro fällig, ab einer Stunde sind sogar 40 Euro drin. Wer in zweiter Reihe parkt, muss mittlerweile mit mindestens 55 Euro rechnen. Werden andere dabei behindert, steigt das Bußgeld auf sogar 80 Euro, zudem wird ein Flensburg-Punkt fällig. In ähnlicher Weise wird nun auch das Parken auf Geh- und Radwegen geahndet. Das Parken in einer Feuerwehrzufahrt kann mit Behinderung sogar 100 Euro und einen Punkt kosten. Das Blockieren von Ladesäulen wird ebenfalls teuer: Wer unberechtigt einen E-Autos vorbehaltenen Parkplatz belegt, zahlt nun 55 Euro.

Die Novelle der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV-Novelle) ist seit dem 9. November bundesweit offiziell in Kraft. Damit gelten für eine Reihe von Verkehrsdelikten neue und vor allem höhere Bußgelder.

Tempoverstöße, Falschparken und Auto-Posing werden seit kurzem mit zum Teil drastisch höheren Bußgeldern belegt. In fünf Bereichen sollten sündige Autofahrer ihre Risikobereitschaft überdenken.

