In der neu geschaffenen Position des Sales Director von Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet Volkmar Link (50) ab ersten Oktober alle Vertriebsaktivitäten in deutschsprachigen Raum. Zu Links Verantwortungsgebiet zählen Direktvertrieb, Telesales sowie der DKV Kundenservice. Zudem zeichnet erfür strategische Partnerschaften verantwortlich und bereitet gemeinsam mit dem Produkt- und Lieferantenmanagement die Einführung neuer Produkte vor. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an die Geschäftsführung. Schon in den vergangenen sechs Jahren war Link Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie verantwortete die Aktivitäten des DKV Außendienstes.

Volkmar Link sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Die D-A-CH Region bildet unseren Heimatmarkt und hat für uns enorme strategische Bedeutung. Ich freue mich sehr darauf, hier mit unseren Kunden und Partnern partnerschaftlich und erfolgreich zusammenzuarbeiten."