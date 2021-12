So fährt der Plug-in-Chinese

Hintergrund der Einführung der neuen Variante dürften nicht zuletzt anstehende Änderungen bei der staatlichen Förderung für Plug-in-Hybride in Europa sein. In Deutschland etwa wäre das schwächste der E-Tense-Modelle nach aktuellem Stand ab Herbst 2022 aufgrund einer zu geringen Reichweite nicht mehr förderfähig. Die neue Variante hingegen würde alle Anforderungen erfüllen.

DS nimmt einen weiteren Plug-in-Hybrid für seine Flaggschiff-Limousine ins Programm. Ab sofort ist der DS 9 zu Preisen ab 45.218 Euro (alle Preise netto) als E-Tense 250 mit bis zu 67 Kilometern WLTP-Reichweite bestellbar. Die Antriebsarbeit erledigt eine Kombination aus einem 1,6-Liter-Vierzylinderbenziner sowie einem E-Motor mit gemeinsam 250 PS. Die 15,6 kWh große Batterie wird von einem 7,4-kWh-Bordlader in knapp zweieinhalb Stunden komplett geladen.

Mit einem neuen Plug-in-Hybridantrieb macht DS seine Business-Limousine fit für die nähere Zukunft. Vor allem die größere E-Reichweite dürfte sich als Plus herausstellen.

