Das Elektromodell GV60 von Genesis ist ab sofort bestellbar. Die Kunden haben die Wahl zwischen zwei Varianten, die sich bei Antrieb und Ausstattung unterscheiden. Einstiegsversion ist der GV60 Premium mit Sport Paket zu Preisen ab 47.360 Euro (alle Preise netto). Er verfügt über einen zweimotorigen Allradantrieb mit 318 PS und 470 Kilometer Reichweite. Mindestens 59.663 Euro kostet die Version mit Sport Plus Paket, 435 PS und 466 Kilometer Reichweite. Die Basisversion mit einem E-Motor kommt in Deutschland nicht auf den Markt.

Noch im ersten Halbjahr 2022 wird Genesis seine ersten Elektroautos in Deutschland ausliefern. Die haben nun ein erstes Preisschild bekommen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw