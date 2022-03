Verschiedene Autohersteller arbeiten bereits an sogenannten Second-Life-Lösungen für ihre Fahrzeugbatterien. Akkus mit stark gesunkener Kapazität oder solche aus defekten Fahrzeugen werden zur Stromversorgung von Haushalten, Veranstaltungen oder von E-Auto-Ladestationen genutzt. Die Zweitverwertung von Batterie gilt als mögliche Ergänzung zum direkten Recycling.

Das „Off Grid Energy Storage System“, ESS) soll Strom liefern, wo der Zugang zum öffentlichen Netz eingeschränkt oder nicht vorhanden ist. Die leistungsstärkste Variante verfügt über eine Kapazität von 125 kWh, was ausreichen soll, ein britisches Einfamilienhaus eine Woche lang mit Strom zu versorgen. Geladen werden die für den gewerblichen Einsatz verfügbaren Speicher über eine Photovoltaik-Anlage.

Wenn das Auto verschrottet wird, muss der Akku noch längst nicht am Ende sein. Jaguar etwa gibt gebrauchten Batterien ein neues Einsatzgebiet.

