Die E-Call-Funktion ist seit April 2018 für alle neu typgenehmigten Pkw in der EU verpflichtend. Das System informiert bei einem Unfall automatisch die Rettungskräfte und teilt dabei auch den Standort des Fahrzeugs mit. Dadurch soll sich der Zeitraum bis zum Eintreffen von Hilfe auf ein Minimum reduzieren.

Grund für den Lieferstopp war ein E-Call-Fehler. VW hatte eine nicht verlässliche Datenübertragung der Software am Steuergerät der Online-Connectivity-Unit (OCU3) festgestellt, wodurch die volle Funktion des E-Call-Notrufsystems nicht mehr gewährleistet war. Eine jetzt verfügbare neue Software soll das Problem beheben.

