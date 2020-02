Beim Cross handelt es sich um eine Variante mit markanten SUV-Akzenten. Unter anderem steht der 3,41 Meter kurze Stromer auf grobstolligen Rädern. Zusätzlich gibt es schwarz lackierte Radhausverbreiterungen, Seitenschweller in Trittbrettoptik, Unterfahrschutz und Zusatzscheinwerfer. Auffällig ist außerdem eine Außenlackierung in Orange. Der rund 1,3 Tonnen schwere Viersitzer bietet mit 98 PS mehr Leistung als das aktuelle Topmodell Life 60 mit 77 PS. Zudem verfügt der Cross über eine größere Batterie als der 60. Nächstes Jahr soll die neue Variante als limitiertes Editionsmodell offiziell auf den Markt kommen. Einen Preis nennt das Unternehmen nicht, doch wahrscheinlich wird er um einiges mehr kosten als der rund 18.490 Euro netto teure Life 60.

Auf dem Genfer Autosalon (5. bis 15. März) wird der Aachener Elektroauto-Hersteller e.GO zwei seriennahe Lifestyle-Derivate seines batterieelektrischen Kleinstwagens Life präsentieren. Neben dem als Concept deklarierten Cross, der 2021 in limitierter Kleinserie auf den Markt kommen soll, wird außerdem der Life Sport als seriennahes Fahrzeug gezeigt.

Der e.GO Life soll nicht nur effizienter City-Floh sein. Das Aachener Unternehmen will in Zukunft Kunden auch mit lifestyligen Spaßmodellen überzeugen.

