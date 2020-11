E-Autos in Mehrfamilienhäusern

E-Autos in Mehrfamilienhäusern EnBW testet Stromnetz

E-Autos in Mehrfamilienhäusern

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Eine bedeutende Rolle bei den alternativen Antrieben wird laut dieser Prognose batterieelektrischen Klein- und Kleinstwagen aufgrund von CO2-Regularien und ihrer niedrigen Preisklasse zukommen. Zudem soll die Bedeutung der derzeit noch marginalisierten Brennstoffzellentechnologie wachsen und die Zahl der Fahrzeuge mit diesem Antrieb ab 2026 kontinuierlich steigen. Dem Hybridantrieb wird hingegen nur vorrübergehend eine größere Bedeutung am Marktgeschehen beigemessen. Ab 2025 wird demnach die Relevanz dieser Brückentechnologie zunehmend sinken.

Zwar hat das im Sommer aufgelegte Konjunkturpaket mit dem stark gestiegenen Umweltbonus den Absatz von E-Fahrzeugen angekurbelt, doch zugleich wirkt sich die Corona-Pandemie negativ auf den Neufahrzeugabsatz allgemein aus. Ohne Virus würde das Ziel von 10 Millionen E-Autos nach Meinung der Analysten um 3,8 Millionen E-Fahrzeuge verfehlt werden. Dank Konjunkturpaket und anderen Fördermaßnahmen sieht die Prognose bis 2030 unter Einbeziehung des negativen Corona-Effekts 6,35 Millionen Neuzulassungen von E-Fahrzeugen voraus. Sollten die deutsche Autoindustrie, Bundesregierung und die Verbraucher stärker an einem Strang ziehen, könnte nach Meinung von Deloitte die Zahl auf 8,5 Millionen Autos mit alternativem Antrieb steigen.

Seit diesem Jahr wächst der Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge bei den Neuzulassungen in Deutschland sprunghaft. Doch erst 2032 dürfte nach einer jetzt veröffentlichten Prognose der Unternehmensberatung Deloitte ihr Marktanteil auf über 50 Prozent steigen. Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 10 Millionen neuen Elektroautos bis 2030 wird nach Meinung der Analysten dabei deutlich verfehlt.

Derzeit wächst der Marktanteil von E-Autos rasant. Doch erst in 12 Jahren sollen laut einer neuen Prognose die Stromer die dominanten Spezies werden.

E-Mobilität in Deutschland Langer Weg zum Marktführer

