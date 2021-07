In Zukunft rein elektrisch

Einige weitere Besonderheiten müssen aber nach aktuellem Stand von den Beamten in Kauf genommen werden. Etwa das höhere Fahrzeuggewicht und das dadurch geänderte Fahrverhalten. Die Wissenschaftler empfehlen spezielle Fahrtrainings. Auch das Laden kann eine Herausforderung sein: Bei eiligen Einsatzfahrten etwa geht Zeit für das Entkabeln von der Steckdose verloren. Im Winter können die Stecker zu- oder festfrieren und schließlich stellen die Kabel selbst Stolperfalle dar. Die Studie empfiehlt daher Wallboxen mit fest installierten Kabeln, nach Möglichkeit Spiral-Varianten, die sich selbst aufrollen.

Attraktiv für den Einsatz ist demnach aus Polizei-Sicht vor allem die im Vergleich mit Verbrenner-Fahrzeugen geringere Geräuschemission, die ein lautloses Heranfahren an den Einsatzort ermöglicht. Auch der kräftige und unvermittelte Antritt der E-Mobile überzeugt im Alltag der Beamten. Dazu kommt die effiziente Bremskraftrückgewinnung, die das hohe Zusatzgewicht der typischen Polizei-Ausstattung kompensiert. Nicht zuletzt punkteten die umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung der in der Studie verwendeten Fahrzeuge. Im Einzelnen waren das die E-Autos VW E-Golf, BMW i3 und Opel Ampera-e sowie der Plug-in-Hybrid VW Passat GTE.

Elektroautos sind grundsätzlich für den Polizei-Einsatz geeignet. Sie haben allerdings einige taktische Nachteile, wie eine Untersuchung der Polizei Niedersachsen und der Technischen Universität Braunschweig ergeben hat. Ein paar spezielle Vorteile der Antriebstechnik haben die Forscher aber in ihrem Leitfaden "Elektromobilität für behördliche Flotten" trotzdem identifiziert.

