Fahrer von Vimcar-Kunden können ihre Führerscheine künftig selbstständig per Smartphone-App oder bei deutschlandweit über 1.200 Prüfstationen an Shell-Tankstellen, Dekra-Stationen oder ausgewählten Autohäusern der Volkswagen-Gruppe überprüfen. Mit der Einbindung von LapID in den digitalen Flottenmanager Vimcar Fleet behält der Fuhrparkleiter ganz einfach den Überblick, ob die entsprechenden Kontrollen erfolgt sind oder nicht. Zusätzlich können nun auch Führerscheindetails zu jedem

Fahrer direkt hinterlegt werden.

Sowohl für die Führerscheinkontrolle als auch für das Fahrtenbuch stehen eine lückenlose Dokumentation und ein hoher Datenschutz im Sinne der Rechtsprechung an oberster Stelle. 2017 wurde die Auftragsdatenverarbeitung bei LapID zum zweiten Mal durch den TÜV Süd zertifiziert. Nach Angaben von Vimcar ist LapID der einzige Anbieter auf dem Markt, der diese Zertifizierung vorweisen kann.