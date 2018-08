Ab September gilt die Abgasnorm Euro 6d-temp, für deren Einhaltung viele Hersteller in ihren Benzinern auf Otto-Partikelfilter setzen. Sechs Modelle hat der ADAC in seinem „Ecotest“ nun untersucht: BMW 218i, BMW 230i, Mercedes A 200, Volvo XC40, VW Tiguan und VW Up GTI. Alle Fahrzeuge konnten die Emissionsvorgaben der neuen Norm einhalten und teilweise deutlich unterbieten – auf dem Prüfstand sowie auf der Straße.

Neben den Schadstoffen werden bei dem Test des Autoclubs auch der Verbrauch und die damit verbundene CO2-Bilanz betrachtet, dabei ergab sich ein durchwachsenes Bild. In der Gesamtwertung vergibt der ADAC für Mercedes A200 und VW Up GTI vier von fünf Sternen. VW Tiguan und die beiden BMWs erhalten drei Sterne, Volvo XC40 zwei Sterne.