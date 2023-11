Fahrbericht Audi Q8 Dezent aufpoliert

Audi poliert sein SUV-Flaggschiff Q8 ein wenig auf. Vor allem beim Licht gibt es attraktive Zusatzoptionen. Auch mehr Ausstattung kommt an Bord. Die Preise für den konventionell motorisierten Allrader starten bei 72.857 Euro (alle Preise netto). An Front und Heck aktualisiert Audi vor allem die Signatur des LED-Lichts, das sich nun individualisieren lässt. Vorne fällt das blaue Ambiente der neuen Scheinwerfer auf, die jetzt pfeilförmiger ausschauen, das Tagfahrlicht wurde höher positioniert. Das neue HD Matrix-LED-Licht (1.021 Euro) verfügt nun über vier raffinierte Grafiken, die sich per MMI-System programmieren lassen. Integriert ist ein leistungsstarkes Laser-Fernlicht, das sich ab 70 km/h zuschaltet und die Reichweite deutlich erhöhen soll. Premiere feiern ebenfalls neue Heckleuchten mit OLED-Technik (832 Euro). Die ultraflachen Leuchtblättchen ziehen sich über die gesamte Breite, ein neuartiger Näherungssensor warnt Autofahrer, die dichter als zwei Meter auffahren, mit kompletter Tannenbaumbeleuchtung.

Foto: Audi Innen müssen selbst Q8-Kenner ganz genau hinschauen, um Updates zu entdecken.

Technisch bleibt es beim bewährten Layout

Innen müssen selbst Q8-Kenner ganz genau hinschauen, um Updates zu entdecken. In einem zeitlosen Ambiente, das sich in Großserie kaum solider zusammenfügen lässt, verwendet Audi neue Dekorleisten und Ziernähte, die HD-Auflösung des digitalen Kombiinstruments sticht im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge. Das App-Angebot wurde aktualisiert, so lassen sich jetzt Spotify oder Amazon Music direkt ansteuern. Auch einige Assistenten bringt Audi auf Vordermann.

Foto: Audi An Front und Heck aktualisiert Audi vor allem die Signatur des LED-Lichts.

Anfang 2024 folgen zwei Plug-in-Hybride

Die MLB-Plattform teilt sich der im slowakischen Werk Bratislava gebaute Q8 weiterhin mit seinen Konzernbrüdern Porsche Cayenne, VW Touareg oder Lamborghini Urus. Das Motorenangebot ist ebenfalls wie gehabt. In den Preislisten stehen vorerst die zwei bewährten Sechszylinder-Diesel mit 231 PS und 286 PS sowie der bekannte Sechszylinder-Benziner mit 340 PS. Obendrauf sattelt Audi erneut den Leistungssportler SQ8 mit 507 PS starkem Achtzylinder. Anfang 2024 folgen noch zwei Plug-in-Hybride mit stärkeren Akkus, die eine elektrische Reichweite von rund 100 Kilometer ermöglichen sollen, dazu kommt der Überflieger RSQ8 von Audi Sport mit reichlich mehr als 600 PS. Ganz neue Motoren wird Audi dann ab 2026 nicht mehr entwickeln.

Technische Daten

Audi Q8 55 TFSI quattro

Fünftüriger SUV mit Allradantrieb

V6-Turbo-Benzinmotor

Länge: 4,99 Meter

Breite: 2,19 Meter

Höhe: 1,70 Meter

Radstand: 2,99 Meter

Kofferraum 605 Liter

Gewicht 2.175 kg

Leistung 340 PS

maximales Drehmoment 500 Nm bei 1.370 – 4.500/min

Achtgang-Tiptronic, 0-100 km/h: 5,6 s, Vmax: 250 km/h

Verbrauch 11,0 l/100km (kombiniert, WLTP)

CO2-Emissionen 249 g/km (kombiniert)

Preis: ab 75.546 Euro

Audi Q8 45 TDI quattro

Fünftüriger SUV mit Allradantrieb

V6-Turbo-Dieselmotor

Länge: 4,99 Meter

Breite: 2,19 Meter

Höhe: 1,70 Meter

Radstand: 2,99 Meter

Kofferraum 605 Liter

Gewicht 2235 kg

Leistung 231 PS

maximales Drehmoment 500 Nm bei 3.500 – 5.000/min

Achtgang-Tiptronic,

0-100 km/h: 7,1 s

Vmax: 226 km/h

Verbrauch 8,45l/100km (kombiniert WLTP)

CO2-Emissionen 221 g/km (kombiniert)

Preis: ab 72.857 Euro

Audi Q8 50 TDI quattro

Fünftüriger SUV mit Allradantrieb

V6-Turbo-Dieselmotor

Länge: 4,99 Meter

Breite: 2,19 Meter

Höhe: 1,70 Meter

Radstand: 2,99 Meter

Kofferraum 605 Liter

Gewicht 2.235 kg

Leistung 286 PS

maximales Drehmoment 600 Nm bei 1.750 – 3.250/min

Achtgang-Tiptronic,

0-100 km/h: 6,1 s

Vmax: 241 km/h

Verbrauch 8,5 l/100km (kombiniert, WLTP)

CO2-Emissionen 224 g/km (kombiniert)

Preis: ab 75.378 Euro

Audi SQ8 TFSI quattro

Fünftüriger SUV mit Allradantrieb

V8-Turbo-Benzinmotor

Länge: 5,00 Meter

Breite: 2,19 Meter

Höhe: 1,70 Meter

Radstand: 2,99 Meter

Kofferraum 605 Liter

Gewicht 2.315 kg

Leistung 507 PS

maximales Drehmoment 770 Nm bei 2.000 – 4.000/min

Achtgang-Tiptronic,

0-100 km/h: 4,1 s

Vmax: 250 km/h

Verbrauch 12,5 l/100km (kombiniert, WLTP)

CO2-Emissionen 285 g/km (kombiniert)

Preis: ab 100.420 Euro

Kurzcharakteristik

Warum: Weil im Q8 alles steckt, was Audi kann

Warum nicht: weil im Elektrik-Bruder Q8 e-tron das grünere Gewissen mitfährt

Was noch: BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg, Mercedes GLE, Lexus RX, Genesis GV80, Range Rover Sport

Wann kommen sie: ab sofort