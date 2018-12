Test in Köln

Ford Transit Plug-in Hybrid Test in Köln

Test in Köln

Gemeinsam mit dem Tuner Irmscher legt Fiat nun ein sportliches Sondermodell des Kleinbusses Talento auf. In der Variante "„Sportivo Shuttle"“ zeichnet sich der Siebensitzer unter anderem durch 18-Zoll-Räder, tiefer gelegte Karosserie und Dachkantenspoiler aus. Dazu kommen wahlweise rot-silberne Zierelemente für die vorderen Stoßfänger. Die Ausstattung umfasst unter anderem Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten, Klimaanlage und Navigationssystem. Zur Wahl stehen zwei Radstände sowie zwei Varianten des 1,6-Liter-Diesels. Mit der schwächeren von beiden (120 PS) kostet das Sondermodell ab 38.700 Euro netto, mit der stärkeren (145 PS) ab 40.100 Euro. Für die Variante mit langem Radstand werden 800 Euro beziehungsweise 460 Euro zusätzlich fällig.

Who is Who Pkw