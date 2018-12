Test in Köln

Ford Transit Plug-in Hybrid Test in Köln

Mit überarbeiteten Motoren, neuen Konnektivitäts-Funktionen und einer ausgebauten Palette an Assistenzsystemen schickt Peugeot den Boxer ins Jahr 2019. Der Transporter kann nun mit Spurhalteassistent samt Verkehrsschilderkennung (690 Euro), Einparkhilfe inklusive Vorrichtung für eine Rückfahrkamera (180 Euro) sowie Notbremshilfe (810 Euro) ausgerüstet werden. Zudem bietet "Peugeot Connect" nun über das Smartphone Zugriff auf den Fahrzeugstandort und diverse Parameter wie beispielsweise den Treibstoffverbrauch.

Who is Who Pkw