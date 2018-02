TITELTHEMA Elektromobilität

Ausblick in Deutschland Wie weit sind wir bei E-Mobilität? Was machen andere Länder besser?

Marktübersicht Beratung und Service rund um E-Mobilität und Ladeinfrastruktur: Was Dienstleister Flotten bieten

Micro Smart Grid Fraunhofer IAO nutzt regenerativ gewonnenen Strom. Dank Stromspeichern bleibt die E-Flotte des Instituts unabhängig von öffentlichen Netz.

Ratgeber Ladeinfrastruktur Fördergelder, Steuern, Gesetze: Was Sie bei E-Mobilität im Fuhrpark beachten sollten

Induktives Laden Ladesäulen, Kabel und Stecker könnten bald Geschichte sein. Wie Elektro-Autos in Zukunft die Akkus aufladen

48-Volt-Bordnetz Immer mehr Assistenzsysteme benötigen immer mehr Strom. Hersteller setzen auf eine zweite Batterie, die zudem den Verbrauch senkt.

Neue E-Autos Diese Elektro-Modelle starten bis 2020

Zoom Foto: Thomas Küppers

MANAGEMENT

Recht und Steuer Neues Jahr, neue Regeln: Was sich 2018 ändert

Firmenauto des Jahres 2018 Europas größter Auto-Test findet von 16.-18. April statt. Sichern Sie sich einen der begehrten Testfahrerplätze

Versicherung Kleine Fuhrparks fahren mit einem Kleinflottentarif günstiger. Worauf Sie dabei achten sollten.

Steuer Beteiligt sich ein Mitarbeiter an den Kosten seines privaten Dienstwagens, profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Recht Sturm, Hagel, Überschwemmung: Wer komt bei Unwetterschäden für den Fuhrpakr auf?

Zoom Foto: Jaguar

AUTO

Neuheiten

Jaguar E-Pace Erste Testfahrt im neuen Kompakt-SUV

Fahrberichte

Kaufberatung BMW 5er Touring Business-Kombi im ausführlichen Test: Welche Ausstattung und Motorisierung sich für Flotten eignen

Service

Kostenvergleich Kleinwagen Die meistverkauften Firmenfahrzeuge und ihre Kosten sowie die sparsamsten Diesel und Benziner der Klasse

Infotainment-Test Sechs Marken im Vergleich: Wie gut sind die Multimediasysteme von Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Volvo und VW?

Rückblick Worüber firmenauto vor 20 Jahren berichtete