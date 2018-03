SCHWERPUNKT REIFENMANAGEMENT

Entwicklung Vom Gummiklotz zum Hightechreifen – firmenauto wirft einen Blick hinter die Kulissen bei Continental

Marktübersicht Was Reifendienstleister Flottenkunden bieten

Interview Euromaster-Geschäftsführer Andreas Berents über Reifenmanagement und die weiteren Services von Euromaster

Test Die besten Sommerreifen für Kompaktwagen: Elf Pneus der Dimension 225/45 R 17 im direkten Vergleich





Zoom Foto: Hersteller ADAC testet Nachrüstsysteme für Euro-5-Diesel

MANAGEMENT

Ausbildung Dekra Akademie baut Ausbildung zum Fuhrparkprofi aus. In acht Schritten zum zertifizierten Flottenmanager

Diesel-Nachrüstung Ein Praxistest beweist: Vier nachträglich eingebaute SCR-Kats senken den Stickoxid-Ausstoß deutlich

Fahrzeugmarkt Immer mehr Autokäufer entscheiden sich gegen den Diesel. Der DAT Report prognostiziert sinkende Restwerte

Arval Fünf neue digitale Services für Flotten

Lease Plan E-Mobilität im Fokus: Klimaneutrale Flotten für Mitarbeiter und Kunden

Kleine Flotten Kleinunternehmer kommen nur schwer an Großkundenkonditionen. Attraktive Angebote gibt es dennoch

Kolumne Marc-Oliver Prinzing vom Fuhrparkverband über die Bemühungen der Politik, die E-Mobilität voranzutreiben

Steuer Steuervorteil auch für Brennstoffzellen-Fahrzeuge: So funktioniert die Ein-Prozent-Regel bei E-Autos

Bußgelder Hinter angeblichen Bußgeldbescheiden aus dem Ausland stecken oft private Inkassofirmen







AUTO

Neuvorstellungen

DS7 Crossback Wie gut fährt der SUV der neuen PSA-Nobelmarke?

Volvo XC40 Kompakt-SUV im Look des großen XC60

Mercedes CLS Reduziertes Design, dafür mehr Technik

Hyundai i30 Fastback Sportliches Fließheck als ­Kombi-Alternative

Jeep Renegade Technik-Update für den kleinen SUV

Citroën C4 Cactus Mit dem Kompaktwagen zurück zu den Wurzeln

Renault Master Z.E. Elektro-Transporter mit ­Preisaufschlag

Fahrberichte

Cadillac XR 5 SUV-Exot zeigt Stärken und ­Schwächen

Zoom Foto: Opel Kaufberatung Opel Insignia Sports Tourer

Kaufberatung Opel Insignia Der neue Mittelklasse-Kombi im ausführlichen Test

Tesla Model S 100D im Praxistest Was ist dran am Tesla-Hype?

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Ist der Hybride eine Alternative zum ausgemusterten Diesel?

Service

Kostenvergleich ­Kompaktwagen Die meistverkauften Firmenwagen und ihre Kosten sowie die spar­samsten Modelle