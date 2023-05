firmenauto test drive Leipzig "Elektro kann Spaß machen"

Rekord beim firmenauto test drive in Leipzig: Mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, 28 unterschiedliche Modelle aus (fast) allen Segmenten an nur einem Tag zu testen. Die schönsten Impressionen sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Die Karten werden neu gemischt im Flottenmarkt: Die Zahl der Player nimmt zu - und entsprechend die der Modelle auch. Zeit, sich einen umfassenden Marktüberblick zu verschaffen. Beim firmenauto test drive haben die mehr als 60 Teilnehmenden einen ganzen Tag Zeit, die neuesten fuhrparkrelevanten Modelle ausführlich Probe zu fahren. Insgesamt stehen in Leipzig 28 Fahrzeuge zur Verfügung. Vom Alfa Tonale, Fiat 500, Opel Mokka, Nio EL7 & ET5 bis zum Porsche Taycan. "Das Konzept vom test drive überzeugt uns. Sonst haben wir als Fuhrparkverantwortliche nicht die Möglichkeit, Fahrzeuge unmittelbar zu vergleichen. Im besten Fall liegen Tage dazwischen - hier können wir von einem Fahrzeug ins nächste steigen und uns einen kompakten Überblick verschaffen", sagen Stephanie Beyer und Eileen Klepel von der Elster Werke GmbH.

Neue Lösungen für die Flotte

Auch wer, wie Markus Gormanns von DSD Diakonische Soziale, dabei ist nach neuen Lösungen für seine Flotte zu suchen, kam bei test drive in Leipzig voll auf seine Kosten. "Derzeit kommen sehr viele neue Modelle und Innovationen auf den Markt, da ist es unglaublich wichtig, sich gut zu informieren und einen Überblick über den Markt zu verschaffen", erklärt Gormanns. "Es waren einige Fahrzeuge dabei, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und die mich sehr positiv überrascht haben", damit spricht Fuhrparkleiter Thorsten Geißler von PCS Professional Conference für viele seiner Kollegen und Kolleginnen. "Sehr positiv überrascht haben mich zum Beispiel der Nio ET5 oder der Citroën C4 XE." Einen weiteren Aspekt betonte Frank Zeiss (Umwelttechnik und Wasserbau GmbH): "Um gute Mitarbeiter zu halten und neues qualifiziertes Personal zu halten, braucht es attraktive Fahrzeuge. Nur dann sind zum Beispiel auch Führungskräfte oder Vielfahrer bereit, auf E-Mobilität umzusteigen."

Update über Angebot der Hersteller

Hier gilt es für Fuhrparkverantwortliche immer auf dem neuesten Informationsstand zu sein. "Mit dem test drive verschaffe ich mir ein Update über das Angebot am Markt", sagt Rico Antoniewicz von der MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH. "Die Umwelt steht zwar im Fokus, doch wirtschaftlich muss der Einsatz der Fahrzeuge trotzdem sein." Sein Fazit nach zahlreichen Testfahrten: "Elektro kann Spaß machen".

Vortrag "Quo vadis Elektromobilität?"

Auch der Vortrag von Christian Kipf (Deutsche Leasing) zum Thema "Quo vadis Elektromobilität?" kam bei den Teilnehmern sehr gut an. "Es ist wichtig zu wissen, wohin die Reise in Sachen Elektromobilität geht und was Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tun können", sagt Enrico Wendler von B&O Bau und Projekte GmbH.

Sie haben den test drive in Leipzig verpasst?

Kein Problem: Insgesamt macht der firmenauto test drive in diesem Jahr noch in vier Städten Station. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich an unter:

Hier ein kurzer Überblick über die Testfahrzeuge: