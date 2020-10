Die Keynote Präsentation hält Neil Cawse, Chef von Geotab. Außerdem wird der Geschäftsführer von Lease Plan, Tex Gunning, ebenso sprechen wie Marc Odinius von Dataforce und Alain Visser von Lynk & Co, einer chinesischen Automarke, die mit Abos auf den europäischen Markt drängt. Im Rahmen des Programms sollen außerdem exklusiv zwei neue Autos gezeigt werden, die bald in die Fuhrparks rollen sollen. Mehr Infos gibt es hier .

Am 17. und 18 November veranstalten die Kollegen von Fleet Europe ihr jährliches Treffen für europäische Fuhrparkexperten - dieses Jahr natürlich digital. Auch Sie können sich kostenlos registrieren.

