FleetDating Anstrengend, aber effizient

Volles Haus beim FleetDating in Bedburg: 24 Fuhrparkverantwortliche und 33 Dienstleister aus unterschiedlichen Bereichen, trafen sich zum Business-Speeddating in Bedburg bei Köln. Das Prinzip: In kurzen, faktenorientierten Gesprächen von sechs Minuten lernen sich Fuhrparkverantwortliche und Dienstleister kennen. Dieses Format ermöglicht es, schnell herauszufinden, ob das Angebot zum Fuhrpark passt und ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Das Portfolio der Dienstleister reicht von E-Mobilität, Fuhrparkmanagement, Leasig, Auto-Abo, Miete bis hin zu Software, Schadenabwicklung, Remarketing sowie Autohandel. „Ein sehr spannendes Konzept. Effektiver kann man einen Tag nicht gestalten – 20 Gespräche in zwei Stunden“, lobt Lars-Alexander Lilje von Autorola. Das sieht auch Fuhrparkleiter Oliver Piepenbrink von tyssenkrupp Services so: „Hier kann ich durch ein relativ kleines Zeitinvest, einen guten „Ertrag“ erzielen.“

Darüber hinaus lernen die Teilnehmer Anbieter kennen, die im Markt noch nicht so bekannt sind bzw. neue Produkte in ihrem Portfolio haben, mit denen sie bislang nicht in Verbindung gebracht wurden. Wie zum Beispiel Mahle mit seinem Inhouse-Start-up ChargeBig oder Webasto im Bereich Fuhrparkmanagement-Lösungen. Neue Anbieter kennenlernen, sehen was die Zukunft bringt und den Blick erweitern, das steht für Fuhrparkleiterin Sarina Russo vom Ingenieurs-Dienstleister Alten im Fokus. „Vor allem bei der E-Mobilität dreht sich das Rad immer schneller, da ist es wichtig im Austausch zu bleiben“, erklärt Petra Barth-Lankau von Arjo Deutschland.

Die Veranstalter Sven Wissmann und Volker Varol haben das FleetDating so konzipiert, dass ausreichend Zeit zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch bleibt. Ein wichtiger Aspekt auch für Inka Pichler, Rechtsanwältin der Kanzlei Voigt: „Da bin ich am Puls der Zeit und höre bei welchen Themen es auf den Schreibtischen der Fuhrparkverantwortlichen brennt.“

Mehr Infos erhalten Sie hier: https://www.flottentermine.de/fleetdating