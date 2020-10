Honda bietet den CR-V zurzeit alternativ noch mit dem 173 PS starken 1,5-Liter Benziner an. Dieser kostet ab 23.949 Euro. Die konventionellen Benzinervarianten sind aber nicht mehr bestellbar; erhältlich sind nur vorrätige Fahrzeuge bei den Händlern.

Sport Line setzt auf der zweiten Ausstattungslinie "Elegance" auf und bietet unter anderem Navigation, Zweizonen-Klimaautomatik und Rückfahrkamera sowie ein umfangreiches Assistenzpaket. Dazu kommen 18-Zöller in Schwarz sowie schwarze Umrandungen an Scheinwerfern, schwarze Außenspiegelkappen und Chrom-Applikationen im Kühlergrill. Im Innenraum soll der Einsatz von Holz-Applikationen und Klavierlack für ein stilvolles Ambiente sorgen.

Honda erweitert das Ausstattungsprogramm für sein Kompakt-SUV CR-V um das Komfortniveau "Sport Line". Die neue Variante ist nur für die 184 PS starke Hybrid-Version erhältlich. In Verbindung mit Frontantrieb kostet sie rund 31.932 Euro (alle Preise netto), mit Allrad werden rund 33.613 Euro fällig.

Während konventionelle Antriebe an Bedeutung verlieren, bekommt der Hybrid im CR-V eine sportliche Note.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings