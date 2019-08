Ladepunkte in Deutschland

Ladepunkte in Deutschland Anstieg um 50 Prozent

Erweitert wurde die Serienausstattung grundsätzlich um das Notrufsystem E-Call. Speziell für die stärkere Variante mit 204 PS und großer 64-kWh-Batterie wurde zudem der bisherige einphasige Onboard-Lader mit 7,2 kW durch einen dreiphasigen 11kW-Onboard-Lader ersetzt, was für kürzere Ladezeiten sorgen soll. Wohl noch bis Ende 2020 können Käufer eines Kona Electric vom Umweltbonus profitieren. Durch die Förderung sinkt der Nettokaufpreis der Basisversion auf 25.226 Euro.

Who is Who Pkw