Zum neuen Modelljahr hat sich der Jeep Renegade stärker vernetzt. Für das Mini-SUV ist ab sofort das Konnektivitätsmodul "Uconnet Box" zu haben, das unter anderem einen E-Call-Service und die Fernabfrage von Fahrzeugdaten per Handy ermöglicht. Gegen Gebühr kann auch ein WLAN-Hotspot genutzt werden. Das System ist ab der zweiten Ausstattungsstufe "Longitude" serienmäßig an Bord.

