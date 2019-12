Eine andere Option, Voll-LED-Scheinwerfer, ist nunmehr Teil der generellen Basisausstattung, was dank neu gestaltetem LED-Tagfahrlicht auch Einfluss auf die Optik nimmt. Die Front erhält zudem ein modifiziertes Styling der Lufteinlässe und geänderte Nebelleuchten. Zudem gibt es neue Felgendesigns sowie einen neuen Blauton als Außenfarbe.Unverändert stehen dem Civic zwei Benziner, ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 126 PS sowie ein Vierzylinder 1.5 VTEC mit 182 PS, wahlweise in Kombination mit Handschaltung oder CVT-Automatik zur Verfügung. Zu den Preisen des ab Januar verfügbaren 2020er-Civic hat sich Honda noch nicht geäußert.

Zum Modelljahr 2020 hat Honda die Kompaktbaureihe Civic in einigen Details überarbeitet. Neben einer leicht verbesserten Ausstattung gehören kleine optische Änderungen außen und im Innenraum zu den Maßnahmen.

