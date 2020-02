Zum Lieferumfang beider Modelle zählen auch ein Ladekabel für die Schuko-Steckdose sowie ein Typ-2-Kabel für Ladesäule und Wallbox. Den Antrieb übernimmt jeweils ein 240 PS starker Plug-in-Hybridantrieb, der einen 1,3-Liter-Turbobenziner an der Vorderachse mit einem E-Motor an der Hinterachse kombiniert. Die beiden Sondermodelle können ab sofort vorbestellt werden, die offizielle Markteinführung erfolgt im Sommer. Dann stehen auch weitere Varianten der Hybrid-Allrader zur Verfügung.

Jeep feiert die Markteinführung seiner beiden ersten Plug-in-Hybride mit zwei Sondermodellen. Das Mini-SUV Renegade 4xe kostet in der "First Edition" ab 32.605 Euro (alle Preise netto) und wartet unter anderem mit 17-Zoll-Felgen und LED-Scheinwerfern auf, das Kompakt-SUV Compass 4xe fährt für 36.386 Euro mit 19 Zoll großen Felgen und Xenonlicht vor.

Auch eine Geländewagenmarke wie Jeep kommt an der Elektrifizierung nicht vorbei. Die beiden ersten Modelle starten nun in einer Sonderedition mit je zwei Ladekabeln.

