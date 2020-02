Auch hinten hat Renault am Design gefeilt.

Alle Varianten des Golf-Konkurrenten tragen künftig LED-Scheinwerfer im Gesicht, dazu gibt es einen leicht überarbeiteten Stoßfänger und eine ebenso vorsichtig modifizierte Heckpartie. Wichtigste Neuerung unter dem Blech ist der erstmals in dieser Baureihe angebotene Plug-in-Hybridantrieb aus 1,6-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren. Leistungsdaten nennt der Hersteller noch nicht, die Elektro-Reichweite soll jedoch bei bis zu 65 Kilometern liegen. Zunächst kommt der Kombi "Grandtour" in den Genuss des Antriebs, später folgt die Limousine.

Mit elektrifiziertem Antrieb, neuem Infotainment und sanfter Design-Politur fährt der Renault Mégane im Sommer in seine zweite Lebenshälfte. Die Preise für das als Fünftürer und Kombi angebotene französische Kompaktmodell dürften leicht steigen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives