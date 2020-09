In den USA startet der Teilzeitstromer bereits Ende des Jahres, nach Europa kommt er Anfang 2021. Preise sind noch nicht bekannt. Den reinen Benziner gibt es ab 44.537 Euro netto.

Der Offroader kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit zwei E-Motoren und kommt auf so eine Systemleistung von 276 kW/375 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 637 Nm. So gerüstet benötigt der Allrad-Wrangler für den Spurt von null auf 100 km/h rund 6 Sekunden. Wer das nicht auskostet, kann auch rein elektrisch fahren, maximal rund 40 Kilometer weit.

Auch wenn Steckdosen in der Wildnis eher selten sind: Jeep rüstet seine Offroad-Ikone Wrangler nun mit einem Plug-in-Hybridantrieb aus. Der soll den Geländewagen zum umweltfreundlichen Alltagsauto machen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings