Kaufberatung Peugeot 308/308 SW Vernetzt, digital, elektrisch

Im Vergleich zu den früheren Generationen ist der aktuelle Peugeot 308 ein deutlich anderes und moderneres Auto geworden. Der Franzose ist vernetzt, digital, elektrisch und sportlich. Zugleich bleibt der Kompaktklassiker facettenreich und praktisch wie eh und je.

Kurzcharakteristik

Der 308 ist ein kompakter im besten Sinne, der mit auffälligem Styling gerne als optisch reizvolle Alternative wahrgenommen wird. Fesche Leuchten, zahlreiche Charakterlinien sowie ein prägnantes Kühlergrilldesign verleihen dem Kompakt-Löwen ein Hauch von Haute Couture. Auch einige Eigenheiten im Innenraum üben ihren besonderen Reiz aus. Das zum Teil bodenständige wie alternativ auch betont kraftvolle Antriebsangebot sowie die im Vergleich zur deutschen Konkurrenz zudem günstigeren Preise sprechen ebenfalls für den Franzosen.

Foto: Peugeot Als besonders geräumige Alternative zum Fünftürer bietet Peugeot die fast 4,70 Meter lange Kombiversion 308 SW an.

Karosserie des Peugeot 308

Dem SUV-Trend zum Trotz bleibt der 308 ein klassischer Kompakter ganz ohne Crossover-Allüren. Wie viele andere Modelle seiner Klasse wird er mittlerweile ausschließlich als Fünftürer angeboten. Die Limousine kommt mit 4,37 Meter Länge auf ein für die Klasse übliches Längenmaß. Sogar 4,64 Meter sind es im Fall der Kombiversion SW, die einen bis zu 608 und auf 1.634 Liter erweiterbaren Kofferraum bietet. Familien werden sich beim SW zudem über den leicht längeren Radstand freuen, der Gästen im Fond eine Extraportion Beinfreiheit beschert.

Gute Basis-Ausstattung

Vorne bietet der Franzose ein modern und ansprechend eingerichtetes Cockpit mit wertigen Oberflächen, optischen Kleinoden und mittelgroßen Displays. Über das Zentraldisplay lassen sich viele Fahrzeugfunktionen wie etwa die Klimatisierung steuern. Zugleich ist der Touchscreen Anzeige- und Bedieneinheit für das ab der mittleren Ausstattung Allure serienmäßige Infotainmentsystem. Dank Apple Carplay und Android Auto lassen sich auf dem Touchscreen Smartphone-Inhalte spiegeln. Diese Mirror-Funktion steht bereits in der Basisausstattung "Active" zur Verfügung. Um leichter zwischen den Inhalts- und Bedienwelten wechseln zu können, befindet sich ab der mittleren Ausstattung unterhalb vom Zentral-Display eine hübsch integrierte Touchfläche mit i-Toggle genannten Direktwahltasten. Nicht jedermanns Sache ist das kleine und tief montierte Lenkrad, über das man hinwegschaut, um auf das grundsätzlich digitale und gegen Aufpreis im 3D-Stil anzeigende Kombiinstrument zu blicken. Eine Peugeot-Eigenheit, an die man sich gewöhnen muss.

Foto: Peugeot Das kleine Lenkrad im 308 liegt gut zur Hand. Die Lösung ist pfiffig, doch nicht jeder scheint mit dem i-Cockpit warm zu werden.

Fahrwerk des Peugeot 308

Das Fahrwerk des 308 ist ausgewogen. Von der sänftenartigen Fahrkultur früherer Peugeot-Modelle hat man sich endgültig verabschiedet. Der Franzose tendiert eher in Richtung Verbindlichkeit. Zudem wirkt die Lenkung aufgrund des kleinen Lenkradkranzes direkt. In der Topausstattung GT und im dann zuschaltbaren Sportmodus fühlt sich der 308 jedenfalls recht agil an. Im Stadtverkehr, auf Landstraßen und auf der Autobahn erlebt man das Fahrverhalten des Kompakt-Löwe als vorwiegend ausgewogen.

Motorvarianten des Peugeot 308

Diesel, Benziner, Plug-in-Hybrid oder Elektroantrieb – beim 308 stehen alle vier derzeit gefragten Formate zur Wahl. Statt wie einst in diversen Leistungsstufen wird mittlerweile nur noch ein Selbstzünder mit 131 PS angeboten, der nur noch mit Automatik angeboten wird. Wer viel und zudem gerne flott unterwegs ist und dabei wenig Sprit verbrauchen will, findet eigentlich keine bessere Alternative. Allerdings: Der neue und mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zwangsgekoppelte 48-Volt-Mildhybridbenziner "Hybrid 136" ist mit 136 PS stärker und mit weniger als 5 Liter pro 100 Kilometer ähnlich genügsam.

Peugeot 308 mit PHEV-Antrieb wird teuer

Wie der Diesel hat der Einstiegsbenziner 131 PS und kostet ab 24.370 Euro (alle Preise netto). Der 1,2-Liter-Dreizylinder ist mit Schaltgetriebe und Automatik kombinierbar. Richtig potent und leider auch teuer sind die PHEV-Antriebe mit wahlweise 180 PS oder 225 PS. Sie erlauben rein elektrisches Fahren bis zu 60 Kilometer weit. Dank Benziner ist Reichweite dennoch kein Problem. Außerdem sind beide PHEV-Varianten durchzugsstark und bis zu 225 beziehungsweise 235 km/h schnell. Wer es nicht ganz so eilig hat und wer umweltfreundlicher unterwegs sein will, sollte sich für den mit mittlerer Ausstattung ab rund 37.800 Euro verfügbaren Vollblutstromer e-308 entscheiden, der seit dem Facelift mit einem etwas größerem Batterieformat für bis zu 415 Kilometer Reichweite angeboten wird.

Foto: Peugeot Die beiden Karosserievarianten des Peugeot 308 werden auch mit E-Antrieb angeboten.

Ausstattungslinien des Peugeot 308

Wer sich für einen der mindestens 37.185 beziehungsweise 38.866 Euro teuren Plug-in-Hybride interessiert, hat es bei der Wahl der Ausstattungslinien leicht, denn diese werden allein mit dem sportlich akzentuierten Topniveau GT kombiniert. Hier sind auch die empfehlenswerten LED-Matrix-Scheinwerfer und der Abstandstempomat enthalten. Für eine Vollausstattung muss man dennoch auch hier noch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ein empfehlenswertes Extra für Vielfahrer ist das Komfort-Paket Plus (1.176 Euro) mit AGR-Sitzen. Wer im Auto gerne seine eigene Musik vom Handy hört, sollte das Premium-Paket (824 Euro) mit Focal-Soundsystem und induktiver Ladestation ordern.

Aufpreis für Allure-Variante gerechtfertigt

Mit dem mittleren Niveau "Allure" lassen sich die reinen Verbrenner-Varianten sowie die Elektroversion kombinieren. Allure bietet im Vergleich zur Basis eine Reihe von Annehmlichkeiten, die den Aufpreis von 1.933 Euro allemal rechtfertigen. An Bord sind hier Infotainmentsystem, die i-Toggles, Rückfahrkamera, Fernlichtautomatik und 17-Zoll-Alus. Doch bereits die ausschließlich mit den Verbrennungsmotoren kombinierbare Basis "Active" kommt nicht völlig nackt vorgefahren. Wichtige Details wie Tempomat, Lichtsensor, 2-Zonen-Klima sowie der für die Spiegelung von Smartphone-Inhalten geeignete 10-Zoll-Touchscreen sind an Bord. Bei strengen Budget-Vorgaben ist also selbst der Basis-308 eine Überlegung wert. Hingegen unbedingt lohnenswert scheint die Mehrinvestition in die Kombiversion SW, bei der man für 840 Euro Aufpreis deutlich mehr Platz bekommt.

Peugeot E-308 Jetzt auch vollelektrisch

Empfehlungen

Für Preisbewusste: Peugeot 308 SW PureTech 130, 131 PS, manuelle Sechsgangschaltung, keine Sonderausstattung, ab 15.168 Euro.

Für Klimabewusste: Peugeot e-308,156 PS, 54-kWh-Batterie, Automatik, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sitzheizung, Lenkradheizung, Abstandstempomat, i-Connect Advanced, 11-kW-Bordlader, Rückfahrkamera, ab 37.618 Euro.

Für Vielfahrer: Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8, 131 PS, Achtgangautomatik, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, ab 28.361 Euro. Empfehlenswerte Extras: Komfort-Paket mit Sitzheizung/AGR-Sitze (474 Euro) und Infotainment-Paket i-Connect Advanced (672 Euro)

Für Anspruchsvolle: Peugeot 308 Plug-in-Hybrid 225 e-EAT8 zwangsgekoppelt an die hochwertige Ausstattung GT mit Navi, Keyless-System, Matrix-Scheinwerfern und 18-Zoll-Felgen.