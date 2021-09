Was tun nach der Flut?

Autos unter Wasser Was tun nach der Flut?

Chaos bei der Fuhrparkversicherung: Viele Unternehmen haben ihre Firmenwagen nicht nur einzeln versichert, sondern oft auch noch bei verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlichen Leistungen. Die Lösung: Eine Flottenpolice aus einer Hand bringe erhebliche Kosten- und Verwaltungsvorteile und komme deshalb auch bei kleinen Unternehmen gut an, sagt Achim Welter von der Alten Leipziger. Wer zudem regelmäßig Angebote vergleicht, schöpft sein Sparpotenzial voll aus. Allerdings müssen auch Flottenbetreiber Kündigungsfristen beachten. Pflicht ist grundsätzlich die Haftpflicht für Fremdschäden, Kür sind Kasko-, Fahrer- oder Pannenschutz. Der Rahmenvertrag lässt sich meist individuell den Anforderungen des Unternehmens anpassen. Beispielsweise, dass neu zugelassene Fahrzeuge schon abgesichert sind, bevor der Versicherer informiert wurde. Mögliche Zusatzleistungen sind Schutz bei Brems-, Betriebs- oder Bruchschäden. Auch Eigenschäden, also der Crash von zwei Firmenfahrzeugen miteinander, können versichert werden.

