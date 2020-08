Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Die Koreaner kombinieren beim PHEV einen 180 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner mit einem E-Motor, der auf 91 PS kommt, sowie mit einer 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Die Gesamtleistung beträgt 265 PS und 350 Nm. Die Kraft wird über ein automatisches Sechsganggetriebe an alle vier Räder geleitet. Angaben zur elektrischen Reichweite sowie Verbrauchsangaben oder Preis macht Kia noch nicht. Der Plug-in-Hybrid wird wie die anderen Motorvarianten als Fünf- oder Siebensitzer angeboten.

Anfang 2021 schiebt Kia eine weitere Motorisierung für den neuen, Anfang Oktober debütierenden Sorento nach. Das 4,81 Meter lange SUV tritt neben einem 2,2-Liter-Diesel (202 PS) und einem Vollhybriden mit 230 PS Systemleistung auch als Plug-in-Hybrid (PHEV) an.

Kia legt beim neuen Sorento noch ein Leistungsschippchen drauf und bietet das SUV mit einem leistungsstarken Plug-in-Hybrid-System an.

