Das Umweltbundesamt (UBA) hat die Zahlen der ausgestoßenen Klimagasemissionen für das Jahr 2016 veröffentlicht: 909 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente wurden im vorletzten Jahr in Deutschland emittiert, 2,6 Millionen Tonnen mehr als im Jahr zuvor.



Besonders der Verkehr trägt zum Anstieg der Emissionen bei, rund 167 Millionen Tonnen sind auf diesen zurückzuführen. Allein auf den Straßen wurden etwa 96 Prozent dieser Ausstöße produziert, ein Plus von 3,7 Millionen Tonnen und sogar mehr als im Jahr 1990.



Als Grund für die großen Emissionsmengen nennt das Umweltbundesamt die stetig wachsende Zahl an transportierten Gütern auf der Straße sowie den Trend zu immer größeren Autos. Auch die Emissionsziele für 2020 seien zu unambitioniert, sagt das UBA.