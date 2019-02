Schnelle Hilfe per App

Schnelle Hilfe per App

Für den Erwerb der Klimaschutzzertifikate arbeite X-Leasing mit "Fokus Zukunft" zusammen. Mit der CO2-Kompensation würde ein Photovoltaik-Projekt in Indien unterstützt, das nach dem UN Certified Emission Reductions Standard ausgewiesen sei und zur regenerativen und dezentralen Ausrichtung der Energieversorgung der ortsansässigen Bevölkerung beitrage. Projektpartner für die Aufforstungsmaßnahmen ist die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet, die es sich zum Ziel gesetzt habe weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen.

X-Leasing hat die Treibhausgasemissionen der gesamten Leasingflotte mit Verbrennungsmotoren in der Nutzungsphase erfasst und eigenen Angaben nach durch den Erwerb von insgesamt 2.100 Klimaschutzzertifikaten für 2019 ausgeglichen. Die Kosten hierfür würde X-Leasing selbst tragen. Zusätzlich pflanze die Leasinggesellschaft für jede Tonne CO2, die die Fahrzeuge beim Fahren im ersten Jahr der Vertragslaufzeit ausstoßen, fünf Bäume. Bereits über 16.000 Bäume habe X-Leasing gepflanzt.

