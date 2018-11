Autofahrer wollen von ihrem Auto nicht angepiepst, sondern angesprochen werden. Informationen und Warnungen der Bordsysteme sollten am besten von einer weiblichen Stimme vorgetragen werden, wie eine Umfrage von TÜV Nord und der Universität Delft unter 1.700 Menschen aus 90 Ländern ergeben hat. Zur Auswahl standen außerdem grafische Symbole auf dem Zentralinstrument, Vibrationen am Lenkrad oder Fahrersitz sowie die heute meist gebräuchlichen Töne. Letztere reichen der Umfrage zufolge allerdings in einigen Situationen durchaus aus, etwa um beim Fahrzeugstart die Einsatzbereitschaft der Assistenzsysteme zu signalisieren.

Zahlreiche Komfort- und Assistenzsysteme kommunizieren heute mit dem Autofahrer. Sie tun das jedoch meist in der falschen Sprache.

