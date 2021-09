In Kommunen oft Monopole

Ladesäulen in Städten

So lädt man das E-Auto

So planen Sie Ladestopps

Wo kann ich laden, wie viel kostet das und wie wird der Strom abgerechnet? Damit beschäftigt sich jeder, der über die Anschaffung eines E-Autos nachdenkt. Damit sich ihre Kunden nicht im Dschungel der zig Ladetarife von Stromanbietern und Ladedienstleistern verlieren, haben viele Autohersteller eigene Tarife für ihre E-Autos und Plug-in-Hybride aufgelegt. Vergleicht man die Preise mit denen des Marktführers EnBW, so zeigt sich: Viele der Tarife sind konkurrenzfähig, doch nicht jeder passt für jeden.

Etliche Autohersteller haben eigene Ladetarife aufgelegt. Vor allem Vielfahrer profitieren von deutlich günstigeren Preisen an Schnellladestationen. Doch die Tarife unterscheiden sich stark.

