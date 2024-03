Ikea baut Schnelllader Tausend Anschlüsse, nicht nur für Kunden

Die Möbelhauskette Ikea will bis 2028 über 1.000 Schnellladepunkte an seinen 54 deutschen Standorten bauen. Die ersten Lader sollen Anfang 2025 in Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Freiburg, Kaarst und Mannheim ans Netz gehen. Geplant ist ein Mix verschiedener Fabrikate mit 50 kW bis 400 kW Ladeleistung.

Lesen Sie auch

Ladelösungen von Heidelberg Amperfied Flotten im Visier

Mer Germany betreibt die Ladesäulen

Als Betreiber fungiert der Ladelösungsanbieter Mer Germany. Die Säulen sollen an fast allen Standorten rund um die Uhr zugänglich sein, laden können Kunden, Mitarbeiter und alle anderen E-Autonutzer. Fahrstrompreise nennen die Unternehmen nicht. Aktuell bietet Ikea an allen Möbelhäusern in Deutschland kostenfreien Strom an Normalladesäulen. Im Vergleich mit Schnellladern bieten sie aber selbst im besten Fall höchstens ein Viertel der Ladegeschwindigkeit.