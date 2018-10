Darüber hinaus erweitert Land Rover das Angebot an Assistenzsystemen für den 4x4-Spezialisten. So werden Insassen künftig beim Öffnen von Türen vor Radfahrern und anderen Autos gewarnt. Beim Abstandstempomaten kommt zudem eine Stop-and-go-Funktion dazu, die ein automatisches Anfahren nach kurzem Halt erlaubt. Künftig werden alle Helfer im Park-Paket oder alternativ im Fahrassistenz- und im Fahrassistenz-Premium-Paket gebündelt. Der neue Basispreis für den Disco mit Benziner liegt bei 47.560 Euro netto, die Topversion SDV6 wird in Kombination mit der nächsthöheren Ausstattungslinie SE für 56.470 Euro netto angeboten.

Mittlerweile aus dem Programm genommen haben die Briten den V6-Benziner Si6 und den 180 PS starken Basisdiesel TD4. Als neue Einstiegsmotoren fungieren der Diesel 2.0 SD4 (240 PS) und der Benziner 2.0 Si4 (300 PS). Den bisherigen Topdiesel TD6 mit 258 PS wird künftig ein Dreiliter-Sechszylinder namens SDV6 ersetzen, der 306 PS und 700 Newtonmeter mobilisiert. Die Mehrleistung erlaubt eine um sechs Zehntel kürzere Sprintzeit aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,5 Sekunden, wie bisher wird bei maximal 209 km/h ein Riegel vorgeschoben. Der Verbrauch steigt leicht laut NEFZ auf 7,3 bis 7,5 Liter. Im Gegenzug erfüllt das serienmäßig an eine Achtgang-Automatik gekoppelte Aggregat die Abgasnorm Euro-6d-Temp.

Er wurde zwar erst im April 2017 eingeführt, doch schon zum Modelljahr 2019 gibt Land Rover dem Discovery ein paar Neuerungen mit auf dem Weg. So wurde das Motorenangebot auf drei Aggregate gestrafft und zugleich ein neuer Topdiesel eingeführt. Außerdem machen neue Assistenten den Allradler komfortabler und sicherer.

