Neue Technik in altem Kleid

Opel Manta GSe ElektroMod Neue Technik in altem Kleid

Modular bis in die Oberklasse

Neue Audi-Elektroplattform Modular bis in die Oberklasse

Das zweite Sondermodell "Black" ist ab rund 52.100 Euro zu haben und wartet unter anderem mit schwarzen Anbauteilen, einem Dach in schwarzer oder grauer Kontrastlackierung, 20-Zöllern, LRD-Scheinwerfern und Panoramadach auf. Für den Vortrieb sorgt der Zweiliter-Turbo-Benziner mit 290 PS (P 290 AWD). Die jetzt bestellbaren Sondermodelle werden Ende des Jahres ausgeliefert.

Der Land Rover Discovery Sport ist zum Modelljahr 2022 als Sondermodell "Urban Edition" erhältlich. Dies verfügt aufbauend auf dem Komfortniveau "R-Dynamic" unter anderem über aluminiumfarbene Dekorelemente, Velours-Sitze und einem Dach in schwarzer Kontrastlackierung. Für den Lack stehen sechs verschiedene Farbtöne zur Wahl. Das Sondermodell startet bei rund 42.000 Euro (alle Preise netto).

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021