Die Bedienung über den Touchscreen klappt problemlos, und die Komplettausstattung mit allen wichtigen Assis, LED-Lichtern, Panoramadach und der Sharing-Funktion überzeugt. Selbst eine Dashcam ist an Bord, um Sehenswürdigkeiten oder Selfies zu knipsen.

Carsharing-Auto Lynk & Co

Carsharing-Auto Lynk & Co Willkommen im Club

In Deutschland werden wohl 90 Prozent der Kunden zum Steckdosenmodell greifen. Im Vergleich zum Volvo hat es einen fast 50 Prozent größeren Akku und mit gut 60 Kilometern ordentlich Reichweite. Auch auf der Piste überzeugt der Lynk & Co: Das Zusammenspiel von 180 PS starkem Benziner, 82-PS-E-Motor und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe klappt reibungslos, die Kombi schiebt mächtig an. So stark, dass die Vorderräder bei Nässe schnell mal durchdrehen. Wenn der Verbrenner bei leerem Akku komplett übernimmt, überzeugt er mit einem für einen Dreizylinder ungewöhnlich samtigem Motorlauf.

Foto: Lynk & Co

Der 01 basiert auf der gleichen Plattform wie der Volvo XC40. Allerdings hat er zehn Zentimeter mehr Radstand, was den großen Unterschied macht und die Rückbank in ein Erste-Klasse-Abteil wandelt. Auch der Kofferraum packt ein, zwei Taschen mehr.

Unterm Blech steckt Volvo-Technik, gebaut wird der 01 in China. firmenauto war mit dem kompakten SUV schon unterwegs

Lynk & Co 01 So fährt der Plug-in-Chinese

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw