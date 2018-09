Die Maske Gruppe ist nun mit ihren aktuell elf Mietstationen in den wichtigsten Regionen Deutschlands vertreten und hat das Ziel, bis 2020 auf mindestens 20 Center zu wachsen. Der neue Standort befindet sich in der Neuwiesenstraße 18, Wendlingen, rund 30 Kilometer von Stuttgart und nahe der A8 gelegen. Gewerbetreibende und Unternehmen finden dort die gesamte Palette an Langzeit-Mietwagen, vom Pkw bis zum leichten Nutzfahrzeug.