In den USA will Mazda in naher Zukunft sein SUV-Angebot noch um die neuen Baureihen CX-70 und CX-90 nach oben hin ausbauen. Für Europa steht eine ähnliche Erweiterung des SUV-Portfolios oberhalb des CX-5 an. Für die kommenden beiden Jahre sind ein fünfsitziger CX-60 und ein siebensitziger CX-80 geplant. Beide werden auf einer neuen Hinterradantriebs-Plattform der Marke aufsetzen. Für den Antrieb sollen Plug-in-Hybride oder ein mild hybridisierter Reihensechszylinder sorgen, den es als Diesel und Benziner geben wird.

Was Mazda künftig plant Mehr SUV und Crossover

Den globalen Ausbau seine CX-Familie setzt Mazda weiter fort. Jetzt haben die Japaner erste Bilder vom Kompakt-SUV CX-50 veröffentlicht, das auf der LA Auto Show (19. bis 28. November) Premiere feiern und im Frühjahr 2022 in den USA auf den Markt kommen wird.

Mazda will seine CX-Familie weltweit deutlich ausbauen. Jüngster Spross der SUV-Bande ist der CX-50.

