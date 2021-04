Die Advantage-Ausstattungsvorteile fallen recht unterschiedlich aus. So gibt es für den Kleinwagen Mazda 2 in Verbindung mit dem Center-Line-Komfortniveau Parksensoren hinten und eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Der Kundenvorteil des batterieelektrischen MX-30 von 1.344 Euro umfasst unter anderem Matrix-LED-Lichtsystem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silbergrau Chromapplikationen im Innenraum, einer elektrischen Sitzeinstellung mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und einer Sitzheizung vorne. Außerdem sind die Außenfarben Purweiß und Mondsteinweiß aufpreisfrei. Beim SUV CX-5 Advantage-Modell sind unter anderem Navigation, Head-up-Display, eine elektrisch öffnende Heckklappe, 360-Grad-Kamera sowie ein erweitertes Assistentenangebot an Bord.

Mazda bietet für seine Modelle CX-5, CX-3, MX-5, MX-30 sowie für den Mazda 2 und 6 jeweils ein Sondermodell "Advantage" an. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell liegt zwischen 1.092 Euro und 2.521 Euro (alle Preise netto).

