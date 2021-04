Fiat bindet den Google-Sprachassistenten in seine 500er-Familie ein. Zu haben ist die umfangreiche Vernetzung für die neuen "Hey Google"-Sondermodell. Über den mitgelieferten Smart-Speaker Google Nest können Nutzer dann aus der Ferne Türen entriegeln, den Tankfüllstand abfragen oder sich den aktuellen Standort des Autos angeben lassen. Darüber hinaus bieten die in weiß-schwarzer Zweifarblackierung gehaltenen Sondermodelle unter anderem 15-Zoll-Leichtmetallräder, Infotainmentsystem und Tempomat. Angeboten wird die Google-Edition für die Kleinstwagen 500 und 500C sowie für den Crossover 500X sowie den Van 500L. Die Preise starten bei 14.705 Euro netto für den Fiat 500 Hey Google mit 70 PS.

