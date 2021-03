Neue Funktionen per Funk

Die Leistungselektronik kommt laut ZF bereits bei einem europäischem Sportwagenhersteller zum Einsatz. Noch in diesem Jahr wird außerdem ein chinesischer Hersteller ein 800-Volt-E-Auto auf den Markt bringen, bei dem neben der Leistungselektronik auch der komplette Antriebsstrang von ZF stammt. Der Zulieferer kündigt zudem weitere Serienanläufe mit seiner 800-Volt-Technik auch jenseits des Pkw-Segments an.

Insbesondere für Premium- und Sportfahrzeuge sind 800-Volt-Architekturen attraktiv, denn sie erlauben einen höheren Leistungsabruf und schnelle Ladezeiten, die vor allem bei schnellen Langstrecken-Stromern gefragt sind. Die in der Leistungselektronik von ZF eingesetzten Chips mit Siliziumcarbid sollen darüber hinaus noch Verbesserungen bei Wirkungsgrad und damit größere Reichweiten realisieren.

Wer ein Elektroauto kauft, wird derzeit in der Regel eines mit 400-Volt-Technik bekommen. Doch nun sind 800 Volt auf dem Vormarsch.

