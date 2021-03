Als Extras bietet Mercedes für die fünfte Generation seiner Business-Clas unter anderem Hinterachslenkung, ein erweitertes Fahrer-Assistenz-Sicherheitspaket sowie die aus der S-Klasse bekannten Hightech-Scheinwerfer "Digital Light" an, deren Licht mit Hilfe von 1,3 Millionen Mikrospiegeln verarbeitet wird.

Die Limousine und der Kombi der neuen Mercedes -C-Klasse sind ab sofort bestellbar. Die Auslieferung ist für Sommer geplant. Zunächst verfügbar sind Benziner und Diesel, Plug-in-Versionen folgen etwas später. Zur Wahl stehen derzeit fünf Benziner und zwei Diesel. Alle Motoren verfügen über ein Mildhybridsystem mit 48-Volt-Unterstützung. Los geht es mit dem C 180. Der 170 PS starke Benziner kostet ab 34.571 Euro (alle Preise netto). Als C200 (204 PS) werden 37.647 Euro fällig, mit Allrad sind es 39.663 Euro. Der 258 PS starke C300 4Matic stellt aktuell das Spitzenmodell dar und steht mit 42.268 Euro in der Preisliste. Wer auf Allrad verzichtet, zahlt 40.252 Euro. Der Einstiegsdiesel (220 d) mit 200 PS ist ab 39.663 Euro zu haben, der 300 d mit 265 PS ab 43.529 Euro.

Die fünfte Generation der Mercedes C-Klasse steht in den Startlöchern. Los geht’s bei knapp 35.000 Euro netto.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021